Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Autofahrer bei Unfall in Großenkneten tödlich verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Unfall in Großenkneten hat am Mittwoch, 10. September 2025, gegen 17:30 Uhr, ein Autofahrer tödliche Verletzungen erlitten.

Der 59-jährige Mann aus Vechta war mit einem Kleinwagen auf der Ahlhorner Straße in Richtung Ahlhorn unterwegs. Auf gerader Strecke kam er kurz vor der Einmündung zum Schnepfenweg nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr den Grünstreifen und kollidierte frontal mit einem Baum. Durch die Kollision erlitt der Mann schwerste Verletzungen. Ersthelfer setzten den Notruf ab und kümmerten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um den nicht ansprechbaren Mann. Nach erfolglosen Reanimationsversuchen konnte ein Notarzt nur noch den Tod des 59-Jährigen feststellen.

Die Ahlhorner Straße konnte nach dem Unfall nicht passiert und erst nach der Bergung des schwer beschädigten Kleinwagens gegen 20 Uhr wieder freigegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

