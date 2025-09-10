Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Großenkneten

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist am Mittwoch, 10. September 2025, gegen 09:00 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Halenhorst entstanden. Personen wurden nicht verletzt.

Zur Unfallzeit befuhr eine 43-jährige Frau aus Großenkneten mit einem Toyota die Halenhorster Straße in Richtung Charlottendorf. Als sie nach links in die Beverbrucher Straße abbog, kollidierte sie mit dem Kleintransporter eines 24-Jährigen aus dem Kreis Osnabrück, der sie in diesem Moment überholte.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall weiterhin fahrbereit. Durch die Kollision entstanden aber trotzdem Schäden in Höhe von 11.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell