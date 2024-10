POL-PPRP: Verdacht des Diebstahls - E-Bike sichergestellt

Ludwigshafen (ots) - Am Dienstagmittag (29.10.2024, gegen 12:20 Uhr) fuhr ein 23-jähriger Autofahrer an der Auffahrt der Bruchwiesenstraße auf die B37 auf das vor ihm bremsende Auto auf. Die 40-jährige Fahrerin wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Durch den Unfall entstand zudem ein Schaden in Höhe von rund 7.000 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Pressestelle Ghislaine Wymar Telefon: ...

