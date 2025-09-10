Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Schuppenbrand in Elsfleth

Delmenhorst (ots)

Durch einen Schuppenbrand in Elsfleth ist am Dienstag, 09. September 2025, hoher Sachschaden entstanden.

Die Bewohnerin eines Wohnhauses an der Straße "Oberrege" (B212) in Elsfleth hörte gegen 23:30 Uhr einen Knall und sah, dass der ungefähr 20 Quadratmeter große Schuppen im Garten in Flammen stand. Die alarmierte Feuerwehr Elsfleth rückte mit 27 Einsatzkräften zum Brandort aus, konnte in Niederbrennen des Schuppens aber nicht mehr verhindern. Es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 20.000 Euro, Personen wurden aber nicht verletzt. Zur Ermittlung der Brandursache sprach die Polizei für den Bereich des zerstörten Schuppens eine Beschlagnahme aus.

Während der Löscharbeiten musste die Bundesstraße im Stadtkern halbseitig gesperrt werden. Die Freigabe erfolgte um 01:45 Uhr.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell