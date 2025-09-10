Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zusammenstoß zwischen E-Scootern +++ Verursacher gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 09. September 2025, 13:20 Uhr, sind zwei E-Scooter in der Grüne Straße zusammengestoßen. Weil sich der Verursacher vom Unfallort entfernte, sucht die Polizei nach Zeugen.

Zur Unfallzeit war eine 20-jährige Delmenhorsterin mit einem Roller auf dem Radweg der Grüne Straße in Richtung Stickgraser Damm unterwegs. Ihr kam ein Junge auf einem Scooter entgegen, der den Radweg in falscher Richtung nutzte und mit dem sie in Höhe der Einmündung zur Straße "Bremer Feld" kollidierte. Die Frau stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu, die sie in einem Krankenhaus behandeln lassen musste.

Der Junge setzte seine Fahrt fort und entfernte sich vom Unfallort. Ihn beschrieb die 20-Jährige als

- etwa 11/12 Jahre alt - ca. 160 cm groß - dunkelhaarig - mit dunklerem/gebräuntem Teint - von kräftiger Statur - komplett schwarz gekleidet inklusive schwarzer Schuhe

Wer Hinweise zur Identität des Jungen geben kann, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

