Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Radfahrerin verletzt sich bei Verkehrsunfall

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst hat sich am Dienstag, 09. September 2025, gegen 07:00 Uhr, eine Radfahrerin leichte Verletzungen zugezogen.

Die 25-jährige Delmenhorsterin war auf dem Radweg der Bremer Straße unterwegs und bog in die Nordenhamer Straße ein, auf der sie die falsche Seite des Radwegs nutzte. Hier stieß sie mit einem 20-jährigen Delmenhorster zusammen, der den Radweg auf der richtigen Seite in Richtung Bremer Straße befuhr.

Die Unfallverursacherin klagte nach dem Unfall über Schmerzen im Oberkörper, Übelkeit und Schwindel und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell