PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Radfahrerin verletzt sich bei Verkehrsunfall

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst hat sich am Dienstag, 09. September 2025, gegen 07:00 Uhr, eine Radfahrerin leichte Verletzungen zugezogen.

Die 25-jährige Delmenhorsterin war auf dem Radweg der Bremer Straße unterwegs und bog in die Nordenhamer Straße ein, auf der sie die falsche Seite des Radwegs nutzte. Hier stieß sie mit einem 20-jährigen Delmenhorster zusammen, der den Radweg auf der richtigen Seite in Richtung Bremer Straße befuhr.

Die Unfallverursacherin klagte nach dem Unfall über Schmerzen im Oberkörper, Übelkeit und Schwindel und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren