Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person in Brake

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Brake erlitt ein junger Autofahrer am Montag, 08. September 2025, um 11:50 Uhr, leichte Verletzungen.

Der 19-jährige Braker fuhr mit einem Kia auf den Seat eines 33-Jährigen aus Brake auf, der von der Weserstraße nach links in die Golzwarder Straße abbiegen wollte und verkehrsbedingt warten musste.

Der junge Unfallverursacher wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Sein Kia musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell