Polizei Aachen

POL-AC: Täter erbeutet Geld aus Sonnenstudio - Polizei sucht Zeugen

Würselen (ots)

Nach einer räuberischen Erpressung in einem Sonnenstudio auf der Kaiserstraße sucht die Polizei Zeugen.

Am Sonntagnachmittag (24.08.25) gegen 16.40 Uhr hatte ein unbekannter Mann die Räumlichkeiten betreten und die Herausgabe des Geldes aus der Kasse gefordert. Er gab an, bewaffnet zu sein. Mit dem Geld aus der Kasse verließ er das Sonnenstudio und flüchtete in unbekannte Richtung. Die 20-jährige Mitarbeiterin blieb unverletzt. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Ergebnis.

Die zuständige Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen räuberischer Erpressung aufgenommen. Wer Hinweise zur Identität des unbekannten Mannes geben kann, wird gebeten, sich zu melden: unter der Rufnummer 0241-9577 31501 (oder außerhalb der Bürozeiten unter 0241-9577 34210). (sk)

