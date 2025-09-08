PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall auf Nordring in Wildeshausen +++ Ein Fahrzeug nicht mehr fahrbereit

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 08.09.2025 gegen 08:00 Uhr, befuhr eine 46-Jährige aus Osterholz-Scharmbeck den Nordring in Wildeshausen in Fahrrichtung Südring. Dabei erkannte sie zu spät, dass die vor ihr fahrende 42-Jährige aus Stuhr die Geschwindigkeit ihres Audi aufgrund einer Ampel verkehrsbedingt verringerte.

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Die entstanden Sachschäden werden auf 5.000 Euro geschätzt. Das Fahrzeug der Unfallverursacherin war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

