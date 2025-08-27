Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250827-4: Große Pflastersteine von Brücke auf Lkw geworfen - Kölner Mordkommission ermittelt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Die Polizei Köln sucht nach einem oder mehreren unbekannten Tätern, die am Mittwochmorgen (27. August) zwei große Pflastersteine (20 x 20cm) von einer Fußgängerbrücke auf einen Lkw auf der Landstraße L495 geworfen haben. Die Staatsanwaltschaft Köln wertet den Angriff als versuchtes Tötungsdelikt. Eine Kölner Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 3 Uhr war der 61 Jahre alte Fahrer eines Lasters auf der L495 von Nörvenich aus in Richtung Gymnich unterwegs. In dem Moment, als er eine der Fußgängerbrücken passierte, flogen mindestens zwei Pflastersteine (siehe Originalbilder) auf das Gespann. Ein Stein landete auf dem Dach der Zugmaschine, der andere Stein zertrümmerte die Windschutzscheibe. Der 61 Jahre alte Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt.

Während ein Verkehrsunfallaufnahmeteam vor Ort die Spuren sicherte, liefen zeitgleich die Fahndungsmaßnahmen nach dem oder den weiterhin flüchtigen Tätern an.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen, zu dem oder den Tatverdächtigen oder zur Herkunft der Pflastersteine geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 11 zu melden. (cr/al)

