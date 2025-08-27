PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-REK: 250827-2: E-Scooterfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Wesseling (ots)

Zeugin leistete Erste Hilfe

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend (23. August) in Wesseling hat sich eine E-Scooterfahrerin (37) schwere Verletzungen zugezogen. Rettungskräfte brachten die Frau in eine Klinik.

Laut ersten Erkenntnissen soll die 37-Jährige gegen 11.45 Uhr auf der Landesstraße (L) 192 in Richtung des Kreisverkehrs zur Vorgebirgsstraße gefahren sein. Vor dem Kreisverkehr habe sie beabsichtigt die Ahrstraße zu überqueren. Auf der Straße kam es zum Zusammenstoß mit dem BMW eines 33-Jährigen.

In Folge des Sturzes verletzte sich die Frau schwer. Eine weitere Autofahrerin hielt an und leistet gemeinsam mit den BMW-Fahrer bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe.

Alarmierte Polizisten sperrten die Unfallörtlichkeit für die Dauer der Unfallaufnahmen und der Rettungsmaßnahmen ab. Die Beamten sicherten Spuren und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Die Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats haben die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (hw)

