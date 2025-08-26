Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250826-1: Ermittler des Verkehrskommissariats suchen Unfallbeteiligte

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Fußgängerin und E-Scooterfahrerin nach Zusammenstößen leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend (23. August) in Erftstadt-Köttingen hat sich eine Fußgängerin (29) leichte Verletzungen zugezogen. Eine bislang unbekannte Autofahrerin oder ein bislang unbekannter Autofahrer soll sich in einem dunklen Wagen von der Unfallstelle entfernt haben.

Ersten Erkenntnissen zufolge kam es im Bereich der Peter-May-Straße und der Waldstraße gegen 18.15 Uhr zu einem Kontakt zwischen einem dunklen Auto und der Fußgängerin. Hierbei soll der Unbekannte der 29-Jährigen über den Fuß gefahren sein. Rettungskräfte brachten die Leichtverletzte in ein Krankenhaus. Der oder die Autofahrerin soll die Fahrt in Richtung Köttingen fortgesetzt haben.

Zur Klärung eines weiteren Verkehrsunfalls am Dienstagnachmittag (19. August) in Pulheim-Sinnersdorf bittet die Polizei Rhein-Erft-Kreis Zeugen oder die gesuchte Unfallbeteiligte sich zur Klärung des Unfallhergangs zu melden.

Gegen 16.20 Uhr soll es zum Zusammenstoß zwischen einem goldenen BMW und einer E-Scooterfahrerin (17) im Bereich eines Supermarktparkplatzes an der Pulheimer Straße gekommen sein, bei der sich die 17-Jährige leichte Verletzungen zuzog. Die Fahrerin des BMW wird als etwa 70-jährige und 165 Zentimeter große Frau mit grauen kurzen Haaren beschrieben.

In beiden Fällen nehmen die zuständigen Ermittler des Verkehrskommissariats Hinweise unter der Telefonnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell