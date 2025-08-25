PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250825-1: Zeugensuche nach Einbruch in Schule

Bedburg (ots)

Farbe an Turnhalle gesprüht

Die Polizei fahndet derzeit nach einem oder mehreren Unbekannten, die in der Nacht zu Freitag (22. August) in eine Schule in Bedburg eingebrochen sein sollen. Zudem sollen Täter Farbe an eine Gebäudewand gesprüht haben. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 21 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen sollen die Unbekannten zwischen Donnerstag (21. August) 16 Uhr und Freitag 7.20 Uhr in das Gebäude an der Eichendorffstraße eingebrochen sein. Zudem sollen Unbekannte im gleiche Zeitraum Farbe an die dortige Turnhalle gesprüht haben.

Die hinzugerufenen Beamten nahmen den Sachverhalt auf und stellten fest, dass der oder die Täter ein Fenster aufgebrochen hatten. Zudem sollen sie Gegenstände in einem Büro umgeräumt haben. Die Polizisten dokumentierten die Spuren am Tatort und nahmen Strafanzeigen auf. Ob etwas entwendet wurde ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen. (sc)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

