Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Mit gestohlenem Fahrrad durch den Görlitzer Bahnhof

Görlitz (ots)

Am Samstagabend stoppte eine Streife der Bundespolizei im Görlitzer Bahnhof einen polnischen Bürger (38), der ein Fahrrad neben sich herschob. Auf die Frage, woher er das Rad habe, antwortete dieser "vom Flohmarkt". Eine Überprüfung der Rahmennummer hatte jedoch eine andere Erklärung. Demnach war das Trekkingrad vor ungefähr zwei Jahren gestohlen worden. Mit dieser Information konfrontiert, korrigierte der vermeintliche Eigentümer, dass er den Drahtesel erst vor kurzem bei einem Unbekannten gekauft habe. Über eine schnell ermittelte Telefonnummer gelang es dann, den tatsächlichen Eigentümer ausfindig zu machen. Die Ermittlungen, die sich nun wegen des Verdachts der Hehlerei gegen den 38-Jährigen richten, übernahm das Polizeirevier Görlitz.

