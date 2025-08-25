Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf
BPOLI LUD: Feuerzeug mit Hakenkreuz führt zur Anzeige
Bad Muskau (ots)
Eine Anzeige wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen handelte sich am Samstagnachmittag ein Deutscher aus Naumburg (Saale) ein. Dem 21-Jährigen wurde ein Feuerzeug mit aufgedrucktem Hakenkreuz zum Verhängnis. Mit dem später sichergestellten Feuerzeug in seiner Jacke war der Beschuldigte über die Bad Muskauer Stadtbrücke gelaufen, wo er von der Bundespolizei angehalten und kontrolliert wurde.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf
Pressesprecher
Michael Engler
Telefon: 0 35 81 - 3626-6110
E-Mail: bpoli.ludwigsdorf.presse@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell