Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Haftbefehle vollstreckt

Görlitz, BAB 4 (ots)

Am Sonntagmorgen klickten in einem Reisebus, der in der Autobahnkontrollstelle bei Görlitz angehalten worden war, zum Nachteil eines 18-jährigen Ukrainers die Handfesseln. Bei der Überprüfung der Personalien des Reisenden hatte die Bundesbereitschaftspolizei festgestellt, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag. Mit dem Haftbefehl hatte das Amtsgericht Konstanz in einem Ermittlungsverfahren wegen Raubes die Untersuchungshaft angeordnet. Nachdem der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Görlitz den Konstanzer Haftbefehl in Vollzug setzte, kam der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt. Vorher sind ihm jedoch noch ein Schlagring sowie ein als Taschenlampe getarntes Elektroimpulsgerät abgenommen worden. Mit Blick auf diese im Rucksack des ukrainischen Staatsangehörigen entdeckten Dinge wurde Anzeige wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz erstattet.

Vor wenigen Stunden wurde an gleicher Stelle ein weiterer Ukrainer festgenommen, der inzwischen allerdings schon wieder weiterreiste. Die Weiterreise erfolgte, nachdem der 48-Jährige 775,00 Euro überwiesen hatte. Mit der Überweisung erledigte sich eine Geldstrafe, die vom Amtsgericht München wegen eines Vergehens nach dem Waffengesetz angeordnet worden war.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf
Pressesprecher
Michael Engler
Telefon: 0 35 81 - 3626-6110
E-Mail: bpoli.ludwigsdorf.presse@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell

