BPOLI LUD: Verbotenes Springmesser sichergestellt

Görlitz, Bad Muskau (ots) - Am vergangenen Wochenende deckte die Bundespolizei im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen zwei Schleusungen auf. In der Nacht zum Samstag machte in der Autobahnkontrollstelle bei Görlitz die Fahrerin eines polnischen Mazda auf sich aufmerksam, indem sie zunächst die Anhaltezeichen der Uniformierten missachtete. Anschließend hatte sie offensichtlich Mühe, ihr Auto sicher zum Stehen zu bringen. Als ihr das endlich ...

