PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Verbotenes Springmesser sichergestellt

Görlitz, BAB 4 (ots)

Als am Samstagvormittag ein belarussischer Mann (34) über die Görlitzer Autobahnbrücke einreisen wollte und dabei gefragt wurde, ob er ggf. Waffen oder Messer mitführe, bejahte er das tatsächlich. In diesem Zusammenhang fanden Bundespolizisten im Rucksack des 34-Jährigen ein verbotenes Springmesser. Der Sicherstellung des Messers folgte eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf
Pressesprecher
Michael Engler
Telefon: 0 35 81 - 3626-6110
E-Mail: bpoli.ludwigsdorf.presse@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf
Alle Meldungen Alle
  • 25.08.2025 – 14:05

    BPOLI LUD: Haftbefehle vollstreckt

    Görlitz, BAB 4 (ots) - Am Sonntagmorgen klickten in einem Reisebus, der in der Autobahnkontrollstelle bei Görlitz angehalten worden war, zum Nachteil eines 18-jährigen Ukrainers die Handfesseln. Bei der Überprüfung der Personalien des Reisenden hatte die Bundesbereitschaftspolizei festgestellt, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag. Mit dem Haftbefehl hatte das Amtsgericht Konstanz in einem Ermittlungsverfahren wegen Raubes die Untersuchungshaft angeordnet. Nachdem ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 14:04

    BPOLI LUD: Schleusungen aufgedeckt

    Görlitz, Bad Muskau (ots) - Am vergangenen Wochenende deckte die Bundespolizei im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen zwei Schleusungen auf. In der Nacht zum Samstag machte in der Autobahnkontrollstelle bei Görlitz die Fahrerin eines polnischen Mazda auf sich aufmerksam, indem sie zunächst die Anhaltezeichen der Uniformierten missachtete. Anschließend hatte sie offensichtlich Mühe, ihr Auto sicher zum Stehen zu bringen. Als ihr das endlich ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 13:30

    BPOLI LUD: Hohe Geldstrafe wegen Trunkenheitsfahrt

    Görlitz (ots) - 20.08.2025 | 04:00 Uhr | Görlitz Eine Bundespolizeistreife kontrollierte am 20. August 2025 auf der Autobahn 4 bei Görlitz einen per Haftbefehl gesuchten Mann. Der 32-jährige Pole war aus Polen eingereist und wurde um 04:00 Uhr auf dem Parkplatz Neiße / Nord gestoppt. Laut Fahndungsbestand wurde er zu Jahresbeginn wegen Trunkenheit im Verkehr zu einer Geldstrafe verurteilt. Da er die geforderte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren