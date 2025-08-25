Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf
BPOLI LUD: Verbotenes Springmesser sichergestellt
Görlitz, BAB 4 (ots)
Als am Samstagvormittag ein belarussischer Mann (34) über die Görlitzer Autobahnbrücke einreisen wollte und dabei gefragt wurde, ob er ggf. Waffen oder Messer mitführe, bejahte er das tatsächlich. In diesem Zusammenhang fanden Bundespolizisten im Rucksack des 34-Jährigen ein verbotenes Springmesser. Der Sicherstellung des Messers folgte eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf
Pressesprecher
Michael Engler
Telefon: 0 35 81 - 3626-6110
E-Mail: bpoli.ludwigsdorf.presse@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell