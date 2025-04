Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Exhibitionist in der Voxtruper Straße- Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

Am Samstagnachmittag kam es gegen 17.45 Uhr zu exhibitionistischer Handlungen in der Voxtruper Straße, nicht unweit einer Jugendbildungsstätte. Ein bislang unbekannter Mann stand mit heruntergelassener Hose am Waldrand und manipulierte an seinem Glied. Nicht weit davon entfernt, spielten diverse Jugendliche Fußball. Kurze Zeit später flüchtete der Mann in den Wald. Eine Nahbereichsfahndung verlief bislang negativ.

Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden:

-ca. 45 - 55 Jahre alt

- keine Unterbekleidung

- rote Unterhose in der Hand

- möglicherweise blaue Sporthose

- bekleidet mit roter, eng anliegender Radlerhose

- hellgrünem T - Shirt

- kurzem, leicht ergrautem Haar

- Bauchansatz

- blauer Gegenstand in der Hand

Die Polizei Georgsmarienhütte bittet nun Zeugen, die Angaben zu dem Mann machen können, sich telefonisch unter 05401/83160 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell