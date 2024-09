Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Mehrere Einbrüche in Firmen im Landkreis

Landkreis Birkenfeld (ots)

In der Nacht vom 16.09.2024 auf den 17.09.2024 verübten bislang unbekannte Täter insgesamt neun Einbrüche in Firmen im Landkreis Birkenfeld. So kam es zu fünf Vorfällen im Gewerbegebiet Siesbachtal an der B41. Es wurde u. a. ein ca. 60 X 40 großer Würfeltresor entwendet. Bei der Tatausführung wurden die Täter von einer Videokamera erfasst, wodurch in einem Fall die Tatzeit auf ca. 02.50 Uhr bestimmt werden kann. In Baumholder wurden zwei Firmen im Gewerbegebiet "Auf Schneeweid" heimgesucht, und in Rhaunen begaben sich die Täter zu zwei Firmen in der Straße "Zum Idar" und "Im Weiersweiler". Bis auf den bereits genannten Tresor wurde in Einzelfällen lediglich ein geringer Bargeldbetrag entwendet. Die gesamte Sachschadenshöhe liegt im unteren fünfstelligen Eurobereich, die Höhe des Diebesguts wird auf einen unteren vierstelligen Eurobetrag geschätzt. Am 17.09.2024 kam es gegen 23.20 Uhr zu einem Einbruch in eine weitere Firma in Rhaunen in der Straße "Zum Idar". Hierbei wurde der Alarm ausgelöst. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen unter Beteiligung mehrerer Polizeidienststellen konnten die Täter entkommen. In diesem Fall liegt die Sachschadenshöhe im mittleren vierstelligen Eurobereich.

Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der vorliegenden Straftat. Sachdienliche Hinweise können an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 gegeben werden. Insbesondere bittet die Polizei um Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge und Personen im Tatortbereich.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell