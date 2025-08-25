PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250825-2: Nach Zusammenstoß mit drei geparkten Autos - Unfallfahrzeug überschlägt sich

Brühl (ots)

Unbekannter Fahrer flüchtet - Ermittler suchen Zeugen

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem unbekannten Autofahrer, der bei einem Verkehrsunfall in Brühl-Pingsdorf am Sonntagabend (24. August) drei geparkte Autos beschädigt hat und anschließend von der Unfallörtlichkeit geflüchtet ist. Der Unfallverursacher soll etwa 170 Zentimeter groß und schlank sein. Er habe schwarze Haare und einen kurzen Bart. Zur Unfallzeit soll er einen weißen Kapuzenpullover und eine Umhängetasche getragen haben. Hinweise zum Fahrer oder zum Unfallhergang nehmen die Beamten des Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Gegen 23.15 Uhr soll der Unbekannte auf der Euskirchener Straße in Höhe der Hausnummer 100 die Kontrolle über seinen Opel Corsa verloren haben und drei am rechten Fahrbahnrand geparkte Autos beschädigt haben. Anschließend überschlug sich das Auto und kam auf dem Dach zum Liegen. Zeugen sahen, wie eine männliche Person das umgekippte Auto verließ und in Richtung Römerstraße davonlief.

Alarmierte Polizisten leiteten umgehend eine Fahndung nach dem flüchtigen Fahrer ein. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Opel wenige Tage zuvor als gestohlen gemeldet wurde. Auch die Kennzeichen sind von einem anderen Auto entwendet worden. Die Beamten dokumentierten die Spuren an allen beteiligten Fahrzeugen, ließen den Corsa sicherstellen und fertigten unter anderem eine Verkehrsunfallanzeige. (hw)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

