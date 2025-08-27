PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250827-1: Schüler bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Kerpen (ots)

VU-Team im Einsatz

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen (27. August) in Kerpen ist ein Kind (13) so schwer verletzt worden, dass eine Lebensgefahr derzeit nicht ausgeschlossen werden kann. Rettungskräfte brachten den Jungen in eine Klinik. Die Unfallstelle ist zur Stunde noch gesperrt.

Laut ersten Erkenntnissen beabsichtigte der Schüler gegen 7.30 Uhr einen Fußgängerüberweg an der Kölner Straße im Bereich der Marienstraße und dem Broichweg zu überqueren. Zeitgleich fuhr ein Autofahrer (85) von der Landesstraße (L) 122 auf der Kölnerstraße in Richtung Kerpen. Aus bislang ungeklärtem Grund kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Honda des 85-Jährigen und dem Fußgänger. Der 13-Jährige wurde ersten Erkenntnissen zufolge überrollt und dabei schwer verletzt.

Alarmierte Polizisten fuhren zum Unfallort und nahmen den Verkehrsunfall auf. Dabei unterstützten zudem Beamte des Verkehrsunfallaufnahmeteams der Polizei Euskirchen. Die Einsatzkräfte dokumentierten Spuren am Unfallort und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Die Ermittlungen der Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats dauern an.

Die Polizei rät: Achten Sie vor allem jetzt zum Schulstart als Verkehrsteilnehmende auf Kinder, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs sind. Kommen Sie sicher an Ihr Ziel!(sc)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 26.08.2025 – 11:55

    POL-REK: 250826-2: Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Erftstadt (ots) - Verkehrsunfallaufnahme-Team im Einsatz Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag (25. August) in Erftstadt ist ein Kind (4) schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten den Jungen in eine Klinik. Eine unfallbeteiligte Autofahrerin (78) brachte ein Rettungswagen vorsorglich in ein Krankenhaus. Vor Ort unterstützte zudem die Besatzung eines Rettungshubschraubers. Laut ersten Erkenntnissen ...

    mehr
  • 26.08.2025 – 10:27

    POL-REK: 250826-1: Ermittler des Verkehrskommissariats suchen Unfallbeteiligte

    Rhein-Erft-Kreis (ots) - Fußgängerin und E-Scooterfahrerin nach Zusammenstößen leicht verletzt Bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend (23. August) in Erftstadt-Köttingen hat sich eine Fußgängerin (29) leichte Verletzungen zugezogen. Eine bislang unbekannte Autofahrerin oder ein bislang unbekannter Autofahrer soll sich in einem dunklen Wagen von der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren