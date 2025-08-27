Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250827-1: Schüler bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Kerpen (ots)

VU-Team im Einsatz

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen (27. August) in Kerpen ist ein Kind (13) so schwer verletzt worden, dass eine Lebensgefahr derzeit nicht ausgeschlossen werden kann. Rettungskräfte brachten den Jungen in eine Klinik. Die Unfallstelle ist zur Stunde noch gesperrt.

Laut ersten Erkenntnissen beabsichtigte der Schüler gegen 7.30 Uhr einen Fußgängerüberweg an der Kölner Straße im Bereich der Marienstraße und dem Broichweg zu überqueren. Zeitgleich fuhr ein Autofahrer (85) von der Landesstraße (L) 122 auf der Kölnerstraße in Richtung Kerpen. Aus bislang ungeklärtem Grund kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Honda des 85-Jährigen und dem Fußgänger. Der 13-Jährige wurde ersten Erkenntnissen zufolge überrollt und dabei schwer verletzt.

Alarmierte Polizisten fuhren zum Unfallort und nahmen den Verkehrsunfall auf. Dabei unterstützten zudem Beamte des Verkehrsunfallaufnahmeteams der Polizei Euskirchen. Die Einsatzkräfte dokumentierten Spuren am Unfallort und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Die Ermittlungen der Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats dauern an.

Die Polizei rät: Achten Sie vor allem jetzt zum Schulstart als Verkehrsteilnehmende auf Kinder, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs sind. Kommen Sie sicher an Ihr Ziel!(sc)

