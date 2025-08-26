PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250826-2: Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Erftstadt (ots)

Verkehrsunfallaufnahme-Team im Einsatz

Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag (25. August) in Erftstadt ist ein Kind (4) schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten den Jungen in eine Klinik. Eine unfallbeteiligte Autofahrerin (78) brachte ein Rettungswagen vorsorglich in ein Krankenhaus. Vor Ort unterstützte zudem die Besatzung eines Rettungshubschraubers.

Laut ersten Erkenntnissen beabsichtigte eine Autofahrerin gegen 16 Uhr rückwärts aus einer Grundstücksauffahrt an der Heerstraße zu fahren. Zeitgleich fuhr ein 4-Jähriger mit seinem Fahrrad auf der Heerstraße in Richtung Vorgebirgsstraße. Aus bislang ungeklärtem Grund kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Kind auf dem Fahrrad und dem Auto. Der Junge sei gestürzt und anschließend von dem Wagen überrollt worden. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Eine Lebensgefahr konnte zunächst nicht ausgeschlossen werden. Ein aufmerksamer Zeuge und eine Angehörige des Schwerverletzten leisteten Erste Hilfe.

Alarmierte Polizisten fuhren zum Unfallort und nahmen den Verkehrsunfall auf. Dabei unterstützten zudem Beamte des Verkehrsunfallaufnahmeteams der Polizei Euskirchen. Die Einsatzkräfte stellten das Fahrrad sowie den Nissan sicher. Sie dokumentierten Spuren am Unfallort und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Die Ermittlungen der Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats dauern an. (sc)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

