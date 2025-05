Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt-Walstedde. Drei Verletze bei Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Am 14.05.2025, um 17:45 Uhr, ereignete sich im Kreuzungsbereich Herberner Straße (L671) / Ameker Berg ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkws. Eine 30-jährige Aschebergerin befuhr mit ihrem Pkw die Herberner Straße aus Richtung Mersch kommend in Richtung Walstedde. Zeitgleich befuhr eine 18-jährige Drensteinfurterin mit ihrem Pkw zusammen mit ihren beiden minderjährigen Mitfahren, 10 und 13 Jahre alt, die Straße Ameker-Berg aus Richtung Norden kommend und beabsichtigte die Herberner Straße in Richtung Süden zu überqueren. Hierbei kam es im Einmündungsbereich zu Kollision zwischen den beiden Pkw. Bei dem Zusammenstoß wurden die 30-jährige Aschebergin, die 18-jährige Drensteinfurterin und ihr 10-jähriger Mitfahrern leicht verletzt. Sie wurden mit Rettungswagen in nahegelegene Krankenhäuser gebracht, wo sie nach ambulanter Behandlung entlassen werden konnten. Die beiden stark unfallbeschädigten Fahrzeuge wurden von Abschleppunternehmen von der Unfallstelle geborgen. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Herberner Straße im Bereich der Unfallstelle in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

