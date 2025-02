POL-W: W Versuchter Raub in der Elberfelder Innenstadt - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots) - Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal ermitteln nach einem versuchten Tötungsdelikt in Wuppertal. Am 11.02.2025, gegen 00.50 Uhr meldeten Familienangehörige, dass ihr 33-jähriger Sohn in seiner Wohnung in der Weststraße vermutlich durch eine Schusswaffe verletzt worden sei. Am Tatort trafen ...

mehr