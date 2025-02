Polizei Wuppertal

POL-W: W Mann mit Schussverletzungen in Elberfeld - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal ermitteln nach einem versuchten Tötungsdelikt in Wuppertal. Am 11.02.2025, gegen 00.50 Uhr meldeten Familienangehörige, dass ihr 33-jähriger Sohn in seiner Wohnung in der Weststraße vermutlich durch eine Schusswaffe verletzt worden sei. Am Tatort trafen die eingesetzten Polizisten auf den Verletzten, der augenscheinlich mehrere Schussverletzungen aufwies. Der Rettungsdienst brachte ihn zur Behandlung ins Krankenhaus, eine Lebensgefahr konnte zu diesem Zeitpunkt zunächst nicht ausgeschlossen werden. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es in der Wohnung zu einer Auseinandersetzung, bei der ein bislang unbekannter Mann mehrfach auf das Opfer schoss. Anschließend flüchtete der Täter. Die polizeiliche Fahndung führte bislang nicht zur Ergreifung des Täters. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln im Rahmen einer mehrköpfigen Mordkommission.

