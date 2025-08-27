POL-REK: 250827-3: Nachtragsmeldung zu "E-Scooterfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt"
Wesseling (ots)
Nachtragsmeldung zur Pressemeldung vom 27. August 2025, Ziffer 2 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/10374/6105140
Entgegen der ersten Berichterstattung erfolgte der Unfall nicht am Samstagabend (23. August) sondern am Dienstagmittag (26. August).
