Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250827-3: Nachtragsmeldung zu "E-Scooterfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt"

Wesseling (ots)

Nachtragsmeldung zur Pressemeldung vom 27. August 2025, Ziffer 2 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/10374/6105140

Entgegen der ersten Berichterstattung erfolgte der Unfall nicht am Samstagabend (23. August) sondern am Dienstagmittag (26. August).

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

