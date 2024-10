Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Selbstbedienung beim Herbstleuchten - Polizist in Freizeit verhindert Diebstahl

Bild-Infos

Download

Hamm-Uentrop (ots)

Die Illuminationen des Herbstleuchtens ziehen viele tausend Menschen in den Maximilianpark und in ihren Bann: Darunter auch den einen oder anderen Beamten des Polizeipräsidiums Hamm.

Genau das wurde drei Personen im Alter von 23, 25 und 27 Jahren zum Verhängnis. Die Diebe aus Hamm und Düsseldorf hatten sich am Donnerstag, 24. Oktober, gegen 22 Uhr kurzerhand entschlossen, zwei Ausstellungsstücke in Form von Hasen und einen Scheinwerfer zu stehlen.

Ein Polizeibeamter, der sich in seiner Freizeit bereits außerhalb des Veranstaltungsgeländes aufhielt, wurde in Höhe des Südausgangs auf die Personengruppe aufmerksam, als diese gerade dabei war, die Ausstellungsstücke aus dem Park zu tragen und sprach die 23-jährige Düsseldorferin sowie ihre männlichen Begleiter (beide aus Hamm) auf die von ihnen mitgeführten Ausstellungsstücke an. Die Personengruppe setzte anschließend ihren Weg auf dem Gehweg in Richtung Ostwennemarstraße fort.

Da der 50-jährige erfahrene Beamte der Geschichte der drei Personen keinen Glauben schenkte, verständigte er die Leitstelle der Polizei, die zivile Einsatzkräfte in das Gebiet schickte. Die drei Tatverdächtigen konnten schließlich an der Bushaltestelle vor dem Hauptzugang zum "Maxipark" angetroffen und kontrolliert werden.

Bei der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass sie die Ausstellungsstücke samt Scheinwerfer nicht gekauft hatten. Im Beisein der Beamten brachten sie die beiden Hasen samt Scheinwerfer also wieder zurück in den Park, wo sie nun hoffentlich wieder allen Besucherinnen und Besuchern eine Freude bereiten. (ds)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell