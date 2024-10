POL-HAM: 20-Jähriger überschlägt sich mit Mercedes

Hamm-Pelkum (ots) - Ein Wohnhaus an der Wiescherhöfener Straße war zwischen 12 Uhr am Sonntag, 20. Oktober, und 21 Uhr am folgenden Dienstag das Ziel von Einbrechern. Die unbekannten Täter brachen an dem Objekt nahe der Weetfelder Straße gewaltsam ein Fenster auf, um ins Innere zu gelangen, und räumten auf der Suche nach Diebesgut mehrere Schränke aus. Ob sie Beute gemacht haben, ist bislang unklar. Hinweise zum ...

mehr