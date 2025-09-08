Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Fahrzeug nach Verkehrsunfall in Hude nicht mehr fahrbereit

Delmenhorst (ots)

Aufgrund eines Verkehrsunfalls am Montag, 08.09.2025 gegen 07:00 Uhr, musste in der Bremer Straße in Hude ein Fahrzeug abgeschleppt werden.

Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 59-Jähriger aus Bremen mit seinem Lkw der Marke Atego die Bremer Straße in Fahrtrichtung Oldenburg und kam dabei aufgrund eines abbiegenden Fahrzeugs vor ihm verkehrsbedingt zum Stehen. Dies erkannte eine 26-Jährige aus Hude zu spät und fuhr mit ihrem Skoda auf den Lkw auf.

An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden in geschätzter Höhe von Euro. Im Fahrzeug der Unfallverursacherin wurden die Airbags ausgelöst, Verletzungen erlitt jedoch niemand. Der Skoda musste abgeschleppt werden.

