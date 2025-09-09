PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fahrradfahrer in Berne

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 08. September 2025, um 12:40 Uhr, ist ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Ochholter Straße in Berne verletzt worden.

Ein 47-jähriger Mann aus Wildeshausen befuhr mit einem Kleintransporter mit Anhänger die Ochholter Straße in Richtung Hude. Kurz vor einer Kurve überholte er den 62-jährigen Fahrradfahrer aus Hude. Aufgrund von Gegenverkehrs musste der Fahrer des Transporters verfrüht einscheren. Da das Überholmanöver noch nicht beendet war, kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Anhänger und dem Fahrradfahrer.

Der Radfahrer stürzte nach der Kollision und erlitt leichte Verletzungen, die vor Ort durch die Besatzung eines Rettungswagens versorgt wurden.

