POL-PDWO: Verkehrsunfall auf der B9 bei Worms mit einer leicht verletzten Person

Worms (ots)

Am Sonntag, den 17.08.2025, gegen 21:20 Uhr befährt eine 51-Jährige Frau aus Worms mit ihrem PKW die B9 aus Ludwigshafen kommend in Fahrtrichtung Worms. Aufgrund einer Unebenheit in der Fahrbahn und nicht angepasster Geschwindigkeit, verliert die Fahrzeugführerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidiert mit der dortigen Schutzplanke. Durch den Zusammenstoß verletzt sich die Fahrzeugführerin leicht, sodass sie durch den hinzugezogenen Rettungsdienst in ein Klinikum verbracht wird. Die Fahrbahn muss, zum Zwecke der Unfallaufnahme, für 20 Minuten in Fahrtrichtung Worms gesperrt werden. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst befindet sich noch die Feuerwehr vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Worms

Telefon: 06241 852-0
Website: https://s.rlp.de/7cVjz

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

