Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Eisenberg - Kabeldiebstahl

Eisenberg (ots)

In der Nacht von Mittwoch, den 13.08.2025, auf Donnerstag, den 14.08.2025, entwendeten bislang unbekannte Täter mehrere tausend Meter Kupferkabel aus dem Solarpark in Eisenberg.

Die unbekannten Täter hebelten zunächst das Zufahrtstor zum Solarpark auf, im Anschluss durchtrennten sie mittels unbekanntem Schneidewerkzeug mehrere Kupferkabel und entwendeten diese.

Eine genaue Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt und Bestandteil der Ermittlungen. Der Gesamtschaden dürfte jedoch nach ersten Schätzungen im niedrigen sechsstelligen Euro-Betrag liegen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter der Rufnummer 06352-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pikirchheimbolanden@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell