POL-PDWO: Eisenberg - Fahrraddiebstahl

Eisenberg (ots)

Am Dienstag, den 12.08.2025, zwischen 14:00 Uhr und 15:30 Uhr, entwendete bislang unbekannter Täter ein vor dem Waldschwimmbad in Eisenberg abgestelltes E-Bike der Marke Specialized im Wert von mehreren tausend Euro. Trotz Sicherung mittels eines hochwertigen Schlosses gelang es dem Dieb unbemerkt mit dem Fahrrad zu entkommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter der Rufnummer 06352-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter PIKirchheimbolanden@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

