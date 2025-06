Polizei Wolfsburg

POL-WOB: E-Bikes gestohlen - Polizei nimmt drei Tatverdächtige vorläufig fest

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Berliner Ring

24.06.2025, 19.15 Uhr

Nach dem Diebstahl von zwei hochwertigen E-Bikes am Dienstagabend aus einem Fahrradverschlag im Bereich des VW Parkplatzes Ost, konnten drei Tatverdächtige im Alter von 16, 24 und 25 Jahren von der Wolfsburger Polizei vorläufig festgenommen werden. Die Ermittlungen dauern an.

In der Vergangenheit kam es in Wolfsburg vermehrt zu Diebstählen hochwertiger E-Bikes (wir berichteten). Am Dienstagabend wurde im Bereich des VW-Parkplatzes ein verdächtiges Fahrzeug durch Polizeibeamte wahrgenommen und verfolgt. Als der Fahrer den Streifenwagen bemerkte, erhöhte er seine Geschwindigkeit erheblich und versuchte offensichtlich zu flüchten. Kurze Zeit später konnte der Pkw von den Beamten in der Dieselstraße angehalten werden. In dem Fahrzeug befanden sich die drei aus Südosteuropa stammenden Tatverdächtigen. Der 25-Jährige Fahrer hat eine Anschrift in Wolfsburg, die beiden anderen Männer machten bisher nur mündliche Angaben zu ihren Personalien und haben, nach bisherigen Erkenntnissen, keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Die Personen stehen in dringendem Verdacht, kurz vorher zwei hochwertige E-Bikes aus einem Fahrradverschlag des VW-Parkplatzes Ost entwendet zu haben. Die Fahrräder wurden wenig später durch Polizeibeamte aufgefunden und sichergestellt. In der Folge konnten weitere Beweismittel gefunden und sichergestellt werden.

Die drei Personen wurden vorläufig festgenommen und dem Gewahrsam der Polizei zugeführt. Durch die diensthabende Staatsanwältin der StA Braunschweig wurde die Beschlagnahme des Pkw angeordnet.

Am Mittwochmittag stellte der zuständige Staatsanwalt einen Antrag auf Haftbefehl beim zuständigen Amtsgericht in Wolfsburg. Eine Entscheidung steht zum derzeitigen Zeitpunkt noch aus.

Ob die Tatverdächtigen auch für die Diebstähle von E-Bikes der jüngsten Vergangenheit verantwortlich sind, ist Gegenstand der anhaltenden Ermittlungen.

