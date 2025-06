Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Geschäft - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Stadtmitte, Porschestraße

25.06.2025, 01.00 Uhr

Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Mittwoch in ein skandinavisches Einrichtungsgeschäft in der Wolfsburger Fußgängerzone ein. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit noch nicht bekannt.

Ein Zeuge, der zur Tatzeit in der Porschestraße unterwegs war, vernahm gegen 01.00 Uhr ein klirrendes Geräusch. Wenig später entdeckte er die beschädigte Eingangstür des Geschäftes und verständigte umgehend die Polizei.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell