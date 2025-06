Polizei Wolfsburg

POL-WOB: E-Scooter-Fahrerin bei Unfall leicht verletzt - Polizei sucht Unfallverursacher und Zeugin

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Schöninger Straße

23.06.2025, 13.45 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall auf der Schöninger Straße in Helmstedt wurde eine 31-jährige Scooter-Fahrerin leicht verletzt. Ein beteiligter Rennrad-Fahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Die Helmstedterin befuhr mit ihrem E-Scooter den linken Radweg der Schöninger Straße in Richtung Poststraße. In Höhe der Kreuzung bremste sie ihr Fahrzeug ab. In diesem Moment überholte sie ein in die gleiche Richtung fahrender Fahrradfahrer, der sie dabei leicht striff. Diese Berührung führte zu einem Sturz der 31-Jährigen, bei dem sie sich leichte Verletzungen zuzog. Der Fahrradfahrer fuhr an der Kreuzung nach links in die Wilhelmstraße weiter, ohne sich um die Gestürzte zu kümmern und Personalien zu hinterlassen.

Eine bisher unbekannte Zeugin in einem blauen Kleinwagen rief dem Radfahrer noch hinterher, was an seiner Weiterfahrt nichts änderte. Die verletzte E-Scooter-Fahrerin wurde von der Zeugin in die Klinik nach Helmstedt gefahren.

Bei dem Fahrradfahrer soll es sich um einen 35 bis 40 Jahre alten Mann handeln, der mit einer schwarzen, langen Hose und einem blauen Langarm-Shirt bekleidet war und einen schwarzen Helm trug. Bei dem Fahrrad soll es sich um ein Rennrad der Marke Pegasus handeln.

Die Ermittler hoffen nun, dass sich die Zeugin des Unfalls meldet, aber auch Personen, die Angaben zu dem Rennrad-Fahrer geben können. Hinweise bitte telefonisch unter 05351/5210.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell