Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Polizeieinsatz in Kriegsfeld- sprengstoffverdächtige Gegenstände und Waffen aufgefunden

Kriegsfeld (ots)

Im Rahmen von Vollstreckungsmaßnahmen durch die Kriminalinspektion Worms kam es am heutigen Mittwochmorgen zu einem Polizeieinsatz in Kriegsfeld. In diesem Zusammenhang wurden in einem Einfamilienhaus unter anderem Waffen und sprengmittelverdächtige Gegenstände aufgefunden. Spezialkräfte des Landeskriminalamtes führen derzeit am Einsatzort eine fachgerechte Untersuchung sowie die Sicherung der Gegenstände durch. Für Außenstehende bestand keine Gefahr, auch Evakuierungsmaßnahmen waren nicht notwendig. Der Einsatzbereich war aufgrund des Polizeieinsatzes abgesperrt. Die Maßnahmen der Polizei richteten sich gegen einen Mann aus Kriegsfeld, der der Reichsbürgerszene zuzuordnen ist.

Weitere Details können mit Verweis auf die noch laufenden Ermittlungen nicht bekanntgegeben werden.

Im Rahmen von Vollstreckungsmaßnahmen durch die Kriminalinspektion Worms kam es am heutigen Mittwochmorgen zu einem Polizeieinsatz in Kriegsfeld. In diesem Zusammenhang wurden in einem Einfamilienhaus unter anderem Waffen und sprengmittelverdächtige Gegenstände aufgefunden. Spezialkräfte des Landeskriminalamtes führen derzeit am Einsatzort eine fachgerechte Untersuchung sowie die Sicherung der Gegenstände durch. Für Außenstehende besteht keine Gefahr, auch Evakuierungsmaßnahmen waren nicht notwendig. Der Einsatzbereich war aufgrund des Polizeieinsatzes abgesperrt. Die Maßnahmen der Polizei richteten sich gegen einen Mann aus Kriegsfeld, der der Reichsbürgerszene zuzuordnen ist.

Weitere Details können mit Verweis auf die noch laufenden Ermittlungen nicht bekanntgegeben werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell