Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Alsheim - Gebäudebrand

Alsheim (ots)

In Alsheim fängt in der vergangenen Nacht ein Nebengebäude eines Einfamilienhauses aus bislang ungeklärter Ursache an zu brennen. Das Gebäude steht bereits nach kurzer Zeit in Vollbrand. Durch schnelles Eingreifen der hinzugezogenen Feuerwehrkräfte kann verhindert werden, dass die Flammen auf die angrenzenden Gebäude übergreifen. Zu einem Personenschaden kommt es nicht. Das zuständige Fachkommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241 852-2100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell