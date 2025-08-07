PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Eppelsheim - Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen - Zeugen gesucht

Eppelsheim (ots)

Am Mittwoch, 22:11 Uhr, wurde die Polizeiinspektion Alzey über aktuelle Sachbeschädigungen an geparkten Pkw in der Alzeyer Straße in Eppelsheim in Kenntnis gesetzt. Am Einsatzort angekommen, konnte der Verursacher nicht mehr angetroffen werden. Eine Fahndung verlief bislang ergebnislos. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme konnten bislang 6 beschädigte Fahrzeuge in der Alzeyer Straße festgestellt werden an denen maßgeblich die Außenspiegel beschädigt wurden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2500 EUR.

Der von Zeugen beobachtete Verursacher wurde als männlich, ca. 20 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schlank, kurze Haare, schwarze Hose, weißes T-Shirt beschrieben. Der Mann befand sich in Begleitung einer Frau die als ca. 18 Jahre alt, lange / dunkle Haare, weißer Rock, schwarzes T-Shirt beschrieben wurde.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Wörrstadt unter der Rufnummer 06732-911-2900 oder der Polizeiinspektion Alzey unter der Rufnummer 06731-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pialzey@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Alzey
Telefon: 06731-911-0
Website: https://s.rlp.de/Ul9c8PB

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Alle Meldungen Alle
  • 05.08.2025 – 08:52

    POL-PDWO: Kirchheimbolanden - Diebstahl von 600 Meter Kupferkabel

    Kirchheimbolanden (ots) - In der Nacht von Sonntag, den 03.08.2025, auf Montag, den 04.08.2025, entwendeten bislang unbekannte Täter ca. 600m Kupferkabel der Firma BAG aus dem Steinbruch Eisensteiner Kopf in Kirchheimbolanden. Die unbekannten Täter betraten zunächst ein Trafohäuschen und betätigten dort den Hauptschalter, um den Stromfluss zu unterbrechen. ...

    mehr
  • 29.07.2025 – 19:42

    POL-PDWO: Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol in Worms

    Worms (ots) - Am Dienstag, den 29.07.2025 gegen 16:43 Uhr befuhr eine 39-jährige Wormserin mit ihrem PKW die Ostrandsiedlung in Fahrtrichtung Bertolt-Brecht-Straße in Worms. Hierbei touchierte die Fahrzeugführerin, einen am linken Fahrbahnrand geparkten PKW. Durch den Zusammenstoß wurde dieser auf einen weiteren, ebenfalls geparkten PKW geschoben. Durch den Verkehrsunfall wurde die 39-jährige Fahrzeugführerin leicht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren