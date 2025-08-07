Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Eppelsheim - Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen - Zeugen gesucht

Eppelsheim (ots)

Am Mittwoch, 22:11 Uhr, wurde die Polizeiinspektion Alzey über aktuelle Sachbeschädigungen an geparkten Pkw in der Alzeyer Straße in Eppelsheim in Kenntnis gesetzt. Am Einsatzort angekommen, konnte der Verursacher nicht mehr angetroffen werden. Eine Fahndung verlief bislang ergebnislos. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme konnten bislang 6 beschädigte Fahrzeuge in der Alzeyer Straße festgestellt werden an denen maßgeblich die Außenspiegel beschädigt wurden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2500 EUR.

Der von Zeugen beobachtete Verursacher wurde als männlich, ca. 20 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schlank, kurze Haare, schwarze Hose, weißes T-Shirt beschrieben. Der Mann befand sich in Begleitung einer Frau die als ca. 18 Jahre alt, lange / dunkle Haare, weißer Rock, schwarzes T-Shirt beschrieben wurde.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Wörrstadt unter der Rufnummer 06732-911-2900 oder der Polizeiinspektion Alzey unter der Rufnummer 06731-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pialzey@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell