Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Ramsen (ots)

Am Samstag, dem 09.08.2025, gegen 12:00 Uhr befährt der aus dem Rhein-Kreis Neuss stammende 62-jährige Mann mit seinem Motorrad die K74 von Hettenleidelheim kommend in Fahrtrichtung Ramsen. In einer langgezogenen Rechtskurve kommt er aus bislang unbekannter Ursache nach links von seinem Fahrstreifen ab, kollidiert seitlich mit dem entgegenkommenden Pkw und stürzt in der Folge. Anschließend wird auch ein weiteres entgegenkommendes Fahrzeug touchiert. Der Fahrer des Motorrads wird nach jetzigem Stand leichtverletzt und für die weitere Versorgung durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Während der Unfallaufnahme klagt auch die 66-jährige Pkw-Fahrerin aus dem Rhein-Pfalz-Kreis über Unwohlsein, sodass sie ebenfalls mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert wird. Sowohl das Motorrad, als auch ein Pkw müssen abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Maßnahmen der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Abschleppdienste muss die K74 bis ca. 14:00 Uhr voll gesperrt werden. Zudem ist ein Rettungshubschrauber im Einsatz, der glücklicherweise nicht benötigt wird.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell