PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Ramsen (ots)

Am Samstag, dem 09.08.2025, gegen 12:00 Uhr befährt der aus dem Rhein-Kreis Neuss stammende 62-jährige Mann mit seinem Motorrad die K74 von Hettenleidelheim kommend in Fahrtrichtung Ramsen. In einer langgezogenen Rechtskurve kommt er aus bislang unbekannter Ursache nach links von seinem Fahrstreifen ab, kollidiert seitlich mit dem entgegenkommenden Pkw und stürzt in der Folge. Anschließend wird auch ein weiteres entgegenkommendes Fahrzeug touchiert. Der Fahrer des Motorrads wird nach jetzigem Stand leichtverletzt und für die weitere Versorgung durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Während der Unfallaufnahme klagt auch die 66-jährige Pkw-Fahrerin aus dem Rhein-Pfalz-Kreis über Unwohlsein, sodass sie ebenfalls mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert wird. Sowohl das Motorrad, als auch ein Pkw müssen abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Maßnahmen der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Abschleppdienste muss die K74 bis ca. 14:00 Uhr voll gesperrt werden. Zudem ist ein Rettungshubschrauber im Einsatz, der glücklicherweise nicht benötigt wird.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

Telefon: 06352-9110
Website: https://s.rlp.de/91y7WiU

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Alle Meldungen Alle
  • 07.08.2025 – 16:49

    POL-PDWO: Eppelsheim - Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen - Zeugen gesucht

    Eppelsheim (ots) - Am Mittwoch, 22:11 Uhr, wurde die Polizeiinspektion Alzey über aktuelle Sachbeschädigungen an geparkten Pkw in der Alzeyer Straße in Eppelsheim in Kenntnis gesetzt. Am Einsatzort angekommen, konnte der Verursacher nicht mehr angetroffen werden. Eine Fahndung verlief bislang ergebnislos. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme konnten bislang 6 beschädigte ...

    mehr
  • 05.08.2025 – 08:52

    POL-PDWO: Kirchheimbolanden - Diebstahl von 600 Meter Kupferkabel

    Kirchheimbolanden (ots) - In der Nacht von Sonntag, den 03.08.2025, auf Montag, den 04.08.2025, entwendeten bislang unbekannte Täter ca. 600m Kupferkabel der Firma BAG aus dem Steinbruch Eisensteiner Kopf in Kirchheimbolanden. Die unbekannten Täter betraten zunächst ein Trafohäuschen und betätigten dort den Hauptschalter, um den Stromfluss zu unterbrechen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren