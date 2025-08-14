PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Kirchheimbolanden - Ermittlungen wegen des Verdachts der Vergewaltigung

Kirchheimbolanden (ots)

Die Kriminalinspektion Worms führt derzeit im Auftrag der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Vergewaltigung. Die Tat soll sich am Samstagabend, 09.08.2025 im Schlossgarten in Kirchheimbolanden ereignet haben, wo zu diesem Zeitpunkt das Residenzfest stattfand.

Mit Verweis auf die aktuellen Ermittlungen werden derzeit keine weiteren Auskünfte zu den Tatumständen sowie möglichen Tatverdächtigen erteilt werden.

Die Polizei bittet darum, von Spekulationen und der Verbreitung von unbestätigter Informationen in diesem Zusammenhang abzusehen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Worms

Telefon: 06241 852-2040
Website: https://s.rlp.de/7cVjz

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Alle Meldungen Alle
  • 14.08.2025 – 11:49

    POL-PDWO: Eisenberg - Fahrraddiebstahl

    Eisenberg (ots) - Am Dienstag, den 12.08.2025, zwischen 14:00 Uhr und 15:30 Uhr, entwendete bislang unbekannter Täter ein vor dem Waldschwimmbad in Eisenberg abgestelltes E-Bike der Marke Specialized im Wert von mehreren tausend Euro. Trotz Sicherung mittels eines hochwertigen Schlosses gelang es dem Dieb unbemerkt mit dem Fahrrad zu entkommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 05:07

    POL-PDWO: Alsheim - Gebäudebrand

    Alsheim (ots) - In Alsheim fängt in der vergangenen Nacht ein Nebengebäude eines Einfamilienhauses aus bislang ungeklärter Ursache an zu brennen. Das Gebäude steht bereits nach kurzer Zeit in Vollbrand. Durch schnelles Eingreifen der hinzugezogenen Feuerwehrkräfte kann verhindert werden, dass die Flammen auf die angrenzenden Gebäude übergreifen. Zu einem Personenschaden kommt es nicht. Das zuständige Fachkommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen. Wer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren