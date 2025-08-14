Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Kirchheimbolanden - Ermittlungen wegen des Verdachts der Vergewaltigung

Kirchheimbolanden (ots)

Die Kriminalinspektion Worms führt derzeit im Auftrag der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Vergewaltigung. Die Tat soll sich am Samstagabend, 09.08.2025 im Schlossgarten in Kirchheimbolanden ereignet haben, wo zu diesem Zeitpunkt das Residenzfest stattfand.

Mit Verweis auf die aktuellen Ermittlungen werden derzeit keine weiteren Auskünfte zu den Tatumständen sowie möglichen Tatverdächtigen erteilt werden.

Die Polizei bittet darum, von Spekulationen und der Verbreitung von unbestätigter Informationen in diesem Zusammenhang abzusehen.

