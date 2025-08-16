PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Dintesheim - Tödlicher Verkehrsunfall auf der B271

Dintesheim (ots)

Am 15.08.2025, gegen 17:30 Uhr kam es auf der B271 zwischen Flomborn und Alzey zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine 65-jährige Fahrradfahrerin tödlich verletzt wurde.

Die Radfahrerin und eine 32-jährige PKW Fahrerin befuhren hintereinander die B271 in Richtung Alzey. Die Radfahrerin wollte nach links in einen Wirtschaftsweg abbiegen, als die PKW-Fahrerin zum Überholvorgang ausscherte. Es kam zur Kollision zwischen dem Fahrrad und dem PKW. Hierbei wurde die Radfahrerin tödlich verletzt. Die PKW-Fahrerin blieb unverletzt.

Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Mainz wurde ein Sachverständiger mit der Erstellung eines Spurensicherungsgutachtens beauftragt. Der PKW und das Fahrrad wurden sichergestellt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Maßnahmen der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Abschleppdienste musste die Bundesstraße für ca. vier Stunden voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Alzey
Telefon: 06731-911-0
Website: https://s.rlp.de/Ul9c8PB

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

