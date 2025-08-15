PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Einselthum - Heiße Temperaturen verleiten zu Diebstahl

Einselthum (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, den 15.08.2025 kam es zu einem kuriosen Vorfall in einer Kindertagesstätte in Einselthum.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch eine nicht richtig verschlossene Tür Zutritt zum Gebäude. Nun würde man erwarten, dass Wertgegenstände oder ähnliches entwendet wurden, dem war allerdings nicht der Fall. Die Täter vergriffen sich lediglich am Kühlschrank, um das darin befindliche Eis zu essen - vermutlich um sich bei den aktuell sehr heißen Temperaturen abzukühlen.

Der Fall klingt zwar lustig, es handelt sich dabei dennoch um Straftaten.

Bislang konnten die Täter noch nicht ermittelt werden. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter der Rufnummer 06352-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter PIKirchheimbolanden@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirchheimbolanden
zu Bürozeiten Telefon: 06352-9110
Website: https://s.rlp.de/91y7WiU

außerhalb Bürozeiten Telefon: 06131 / 2162101
Polizeiführung vom Dienst

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Alle Meldungen Alle
  • 15.08.2025 – 09:38

    POL-PDWO: Eisenberg - Kabeldiebstahl

    Eisenberg (ots) - In der Nacht von Mittwoch, den 13.08.2025, auf Donnerstag, den 14.08.2025, entwendeten bislang unbekannte Täter mehrere tausend Meter Kupferkabel aus dem Solarpark in Eisenberg. Die unbekannten Täter hebelten zunächst das Zufahrtstor zum Solarpark auf, im Anschluss durchtrennten sie mittels unbekanntem Schneidewerkzeug mehrere Kupferkabel und entwendeten diese. Eine genaue Schadenshöhe ist bislang ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 15:07

    POL-PDWO: Kirchheimbolanden - Ermittlungen wegen des Verdachts der Vergewaltigung

    Kirchheimbolanden (ots) - Die Kriminalinspektion Worms führt derzeit im Auftrag der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Vergewaltigung. Die Tat soll sich am Samstagabend, 09.08.2025 im Schlossgarten in Kirchheimbolanden ereignet haben, wo zu diesem Zeitpunkt das Residenzfest stattfand. Mit Verweis auf die aktuellen ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 11:49

    POL-PDWO: Eisenberg - Fahrraddiebstahl

    Eisenberg (ots) - Am Dienstag, den 12.08.2025, zwischen 14:00 Uhr und 15:30 Uhr, entwendete bislang unbekannter Täter ein vor dem Waldschwimmbad in Eisenberg abgestelltes E-Bike der Marke Specialized im Wert von mehreren tausend Euro. Trotz Sicherung mittels eines hochwertigen Schlosses gelang es dem Dieb unbemerkt mit dem Fahrrad zu entkommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren