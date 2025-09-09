Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Transporter von Handwerksbetrieben aufgebrochen +++ Zeugenaufruf
Delmenhorst (ots)
Nach dem Diebstahl von Werkzeugen aus Kleintransportern in Delmenhorst sucht die Polizei nach Zeugen.
In der Zeit von Montag, 08. September 2025, 18:00 Uhr, bis Dienstag, 09. September 2025, 07:00 Uhr, sind im Stadtgebiet zwei Kleintransporter von Handwerksbetrieben aufgebrochen worden. Sowohl im Eckermannweg als auch in der Annenheider Allee entwendeten die Täter Werkzeuge und Maschinen und verursachten so Schäden in noch unbekannter Höhe.
Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, wird gebeten, unter 04221/1559-0 Kontakt mit der Polizei Delmenhorst aufzunehmen.
Rückfragen bitte an:
Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL
Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell