POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall in Nordenham +++ Ermittlungsverfahren gegen Verursacher eingeleitet

Bei einem Verkehrsunfall in Nordenham ist am Dienstag, 09. September 2025, gegen 18:15 Uhr, lediglich geringer Sachschaden entstanden. Gegen den Verursacher ist trotzdem ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.

Der 61-jährige Mann aus Nordenham war zur Unfallzeit mit einem Mercedes auf der Müllerstraße unterwegs. Auf dem Weg in Richtung Schillerstraße wich er in Höhe des Theaters einer am Fahrbahnrand stehenden Mülltonne aus. Dadurch zwang er einen entgegenkommenden 47-jährigen Nordenhamer zum Ausweichen, der mit seinem Ford in der Folge mit einem geparkten Pkw kollidierte. Der 61-Jährige setzte seine Fahrt fort, konnte aber schnell ermittelt werden.

Gegen ihn wird nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Es besteht zudem der Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Weil der Mercedes nicht zugelassen und mit falschen Kennzeichen versehen war, wird außerdem wegen Kennzeichenmissbrauchs und Verstoßes gegen des Pflichtversicherungs- und Kraftfahrzeugsteuergesetz ermittelt.

