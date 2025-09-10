Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der Autobahn 1 in Harpstedt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Durch einen Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Harpstedt sind am Dienstag, 09. September 2025, 22:30 Uhr, hohe Schäden entstanden. Die Polizei sucht Zeugen.

Zur Unfallzeit befuhr ein 30-jähriger Mann aus Hamburg mit einem Kleintransporter den rechten Fahrstreifen der Autobahn 1 in Richtung Hamburg. Kurz hinter der Anschlussstelle Groß Ippener kollidierte er mit dem Heck eines vorausfahrenden Mercedes eines 62-Jährigen aus dem Bergischen Land. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Es entstanden Schäden in Höhe von etwa 18.000 Euro.

Zum Unfallhergang machten die Männer unterschiedliche Angaben. Die Polizei sucht deshalb nach Zeugen. Insbesondere ist interessant, ob sich kurz vor der Kollision ein Fahrzeug auf dem Standstreifen befunden hat. Hinweise nimmt die Autobahnpolizei Ahlhorn unter der Telefonnummer 04435/9316-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell