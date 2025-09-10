Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Tatverdächtiger nach mehreren Diebstählen gestellt +++ Suche nach weiteren Geschädigten

Delmenhorst (ots)

Am vergangenen Wochenende sind in Nordenham mehrere Gegenstände beschädigt bzw. gestohlen worden. Die Polizei hat einen Tatverdächtigen gestellt und sucht nun nach weiteren Geschädigten.

Bisher sind mindestens fünf Fälle bekannt, in denen ein 30-jähriger Nordenhamer in der Zeit von Samstag, 06. September 2025, bis Sonntag, 07. September 2025, Gegenstände in der Magdalenenstraße, Johannastraße, Fröbelstraße und am Danziger Platz widerrechtlich an sich genommen oder zerstört hat. Auf dem Friedhof in Atens sind zudem eine Fahrradabdeckung und eine Gartenskulptur gefunden worden.

Die Polizei sucht nun nach Geschädigten, die die gefundenen Gegenstände vermissen und nach Personen, die am Wochenende ebenfalls von Diebstählen oder Sachbeschädigungen betroffen waren und sich noch nicht an die Polizei gewendet haben. Hinweise werden unter 04731/2694-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell