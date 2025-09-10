Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Autofahrer bei Unfall auf der Autobahn 1 in Stuhr leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Leichte Verletzungen hat sich am Mittwoch, 10. September2025, gegen 08:00 Uhr, ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Stuhr zugezogen.

Der 52-jährige Mann aus dem Kreis Nienburg/Weser war zur Unfallzeit mit einem Citroen auf dem mittleren von drei Fahrstreifen in Richtung Hamburg unterwegs. Zwischen dem Dreieck Stuhr und der Anschlussstelle Brinkum geriet er mit seinem Auto auf den rechten Fahrstreifen und kollidierte dort mit dem Heck eines Lastzuges, der von einem 44-Jährigen aus Polen verkehrsbedingt zum Stillstand gebracht worden war.

Der Autofahrer hatte Glück, erlitt nur leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Da aufgrund des Schadensbildes zunächst von schwereren Verletzungen ausgegangen werden mussten, rückten auch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Groß Mackenstedt/Stuhr aus. Am Citroen und dem Anhänger des Lkws entstanden Schäden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Beide mussten abgeschleppt werden. Weitere Schäden entstanden an Kleintransportern, die auf dem Lkw-Anhänger befördert wurden.

Nach dem Unfall war kurzfristig eine Vollsperrung der Richtungsfahrbahn Hamburg erforderlich. Anschließend konnte die Unfallstelle über den linken Fahrstreifen passiert werden. Die entsprechende Sperrung hatte bis 14:00 Uhr Bestand und wurde von der der Autobahnmeisterei Wildeshausen errichtet.

