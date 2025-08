BPOLI-KA: Unbekannter stiehlt Rucksack

Bruchsal (ots) - Bislang unbekannte Täter haben am Donnerstagabend (31. Juli) in Bruchsal mehrere Gegenstände auf die Gleise gelegt. Ein Zug hat diese überfahren. Es wurden keine Personen verletzt. Am Abend legten bislang unbekannte Tatverdächtige am Haltepunkt Bruchsal-Bildungszentrum neben Schottersteinen auch Holzteile auf die Schienenstränge. Gegen 19:14 Uhr überfuhr ein Zug der AVG die Gegenstände. Hierbei ...

mehr