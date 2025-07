Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Mann belästigt und berührt mehrfach Reisende - weitere Geschädigte gesucht

Heidelberg (ots)

Montagmittag (21. Juli) haben Kräfte der Bundespolizei am Heidelberger Hauptbahnhof einen 65-jährigen Mann festgenommen. Der Tatverdächtige steht im Verdacht, in der Vergangenheit mehrere Frauen sexuell belästigt zu haben. Die Bundespolizei sucht weitere Geschädigte.

Bereits am 25. Juni sowie am 15. Juli 2025 fasste der deutsche Tatverdächtige einer 18-jährigen deutschen Staatsangehörigen am Heidelberger Hauptbahnhof unsittlich an ihr Gesäß. Die Heranwachsende begab sich etwa eine Stunde nach der zweiten Tat zur Wache der Bundespolizei am Heidelberger Hauptbahnhof. Die Auswertung der Videoüberwachungsanlage zeigte den Vorfall, eine Fahndung nach dem Tatverdächtigen verlief zunächst ergebnislos.

Am Montagmittag (21. Juli) erkannten Beamte der Bundespolizei den 65-Jährigen am Heidelberger Hauptbahnhof wieder und nahmen ihn vorläufig fest.

Ermittlungen der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe ergaben Hinweise auf weitere Geschädigte. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0721 120160 mit den Beamten in Verbindung zu setzen.

Den Tatverdächtigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen sexueller Belästigung.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell